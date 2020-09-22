Информационно-новостной портал города Воронеж: основные события, афиша, справочная служба, адреса, телефоны... Бизнес, спорт, культура, кино, экономика, медицина и здоровье, наука.Информационный городской портал Воронежа. Статьи, публикации, мнения, последние новости столицы центрального-черноземного региона.
Войти на сайт
Имя:   Пароль: 
Регистрация  |  Забыли пароль?
ГЛАВНАЯ НОВОСТИ АФИША НАВИГАТОР СТАТЬИ ФОРУМ ФОТОАЛЬБОМ РАБОТА КАРТА   ПОИСК  
Форум | Девичник | Тема: Девочки, как влюбить в себя парня?
Аватарка Девочки, как влюбить в себя парня?

Имя: sobchakvrn (Новичок)
Дата: 18 апреля 2022 года, 19:08
 Ответить с цитированием / Ответить
У меня такая ситуация на личном фронте… Понравился один красивый мальчик из соседнего двора, но он не обращает внимание на меня… Возможно, у кого-то была похожая ситуация, помогите советом как правильно вести себя с мужчиной чтобы привлечь его внимание.

Буду признательна за любые психологические приемы которые помогут его влюбить в себя по уши!


Средняя оценка: 0,18

© 2005–2021 «Лучший Город». Все права защищены.
Контакты  |  Реклама на порталах

Лента новостей RSS

При частичном использовании материалов портала
гиперссылка (hyperlink) на «Лучший Город — Воронеж» обязательна.
Полное использование материалов возможно только
с разрешения редакции.

Интернет-портал Лучший Город (Best City)
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 79138 от 22.09.2020
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель — ООО «ВСС»
Главный редактор — Куранов Ю.Г.
E-mail: sales@best-city.ru
Телефон: +7 (903) 798-68-89

Поиск по сайту
 
Расширенный поиск  |  Карта сайта