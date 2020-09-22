У меня такая ситуация на личном фронте… Понравился один красивый мальчик из соседнего двора, но он не обращает внимание на меня… Возможно, у кого-то была похожая ситуация, помогите советом как правильно вести себя с мужчиной чтобы привлечь его внимание.
Буду признательна за любые психологические приемы которые помогут его влюбить в себя по уши!
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